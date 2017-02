ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಕೆ : ಗವಾಸ್ಕರ್, ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಸಮಕ್ಕೆ ನಿಂತ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗವಾಸ್ಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೈಕಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಸಮಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 13:07 [IST]

English summary

Virat Kohli's collection of records keeps growing by the day. There has been a latest addition to the list today (February 10) in the ongoing India-Bangladesh one-off Test here