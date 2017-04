ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರು ನೀಡಿ ಎಂದ ಕೊಹ್ಲಿ

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Captain Virat Kohli and Indian cricketers have urged the world’s richest cricket board to fatten their purse. Kohli demands Rs 5 crore as annual retainer for grade 'A' Indian cricketers from BCCI reports Firstpost.