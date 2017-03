ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಗೆ ಎರಡನೇ ಅನುಭವ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಾಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 8:04 [IST]

English summary

India skipper Virat Kohli, who has been on a roll with the willow, was on Wednesday (March 1) named for the prestigious Polly Umrigar award while all-rounder Ravichandran Ashwin will be presented the Dilip Sardesai award at the Board of Control for Cricket in India's (BCCI) annual awards on March 8 here.