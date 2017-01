ತ್ವರಿತವಾಗಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಕೆ, ಎಬಿಡಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೊಹ್ಲಿ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೂ,ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಣಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Team India's skipper and star batsman Virat Kohli, on Sunday (Jan 22), claimed another record under his belt to become fastest captain to score 1,000 ODI runs.