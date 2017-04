ವಾಟ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಥ್ರಿಲ್ ಆದ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಬಿಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಕೊಂಚ ಮಂಕಾಗಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗುವಂಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕ ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Want an update on @imVkohli & @ABdeVilliers17 ? Here is a very ‘reliable source’ giving you the answer @ShaneRWatson33 @sanjaymanjrekar #IPL pic.twitter.com/dkMiaUtoVN

English summary

The stand-in captain Shane Watson hinted that the regular skipper Virat Kohli and AB de Villiers would be back in action in the next match.