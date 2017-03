ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ: ಫೈನಲ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಆಟಗಾರರು ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 12:34 [IST]

English summary

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Friday (March 17) rescheduled the second semi-final of Vijay Hazare Trophy between Jharkhand and Bengal and the final due to a fire accident in a Delhi hotel.