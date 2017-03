ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು

ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ 73 ರನ್‌ಗಳ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದು 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A half century from Mayank Agarwal and a four-wicket haul from Ronit More fired Karnataka to a comfortable 73-run win over Saurashtra in the Vijay Hazare Trophy Group D tie in Kolkata on Tuesday.