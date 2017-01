ಧೋನಿ- ಯುವಿ ವಿಡಿಯೋ- ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಟ್ವೀಟ್ಸ್

ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್- ಧೋನಿ ಜತಗೂಡಿ ತಮ್ಮ 10 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

@smartmok @YUVSTRONG12 @msdhoni Sorry bhai, we need him more than ever right now :)

@YUVSTRONG12 @msdhoni Please lend him to Pakistan we need a captain like him!!!

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 20:13 [IST]

English summary

They have seen several highs and lows in their international careers as team-mates. They have mutual respect for each other. It was again on view as one of them turned an interviewer.