ವಿಡಿಯೋ: ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 22:46 [IST]

English summary

India captain Virat Kohli suffered a serious injury scare after he walked off the field after injuring his right shoulder while preventing a boundary on the opening day of the third Test against Australia here on Thursday (March 16).