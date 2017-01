ವಿಡಿಯೋ: ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಾಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಂಗ್

ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪ್ರಸಂಗದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 20:49 [IST]

English summary

A video has surfaced in which RP Singh is seen walking towards a set of fans. A few of them were holding out their cell phones demanding selfies. Singh, instead of obliging or even refusing to do so, simply snatched a phone out of the hands of one of the fans and threw it to the side.