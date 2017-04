ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆ. ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ನಯನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

English summary

Veteran journalist, renowned writer Nagesh Hegde, will be a chief guest in this month's Maneyangaladalli Maathukate programme at Kannada Bhavan on April 22nd, 2017. Programme begins at 4 p.m.