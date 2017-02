ಐಪಿಎಲ್ 2017: ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗದ ಟಾಪ್ 10 ಆಟಗಾರರು

ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನ ವೇಳೆ ವೇಗಿಗಳಿಗೆ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ಕೆಲವಾರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹರಾಜಾಗಲಿಲ್ಲ.

English summary

Even having good base price and good track record, Indian pacer Ishant Sharma, Windies player Jason Holder and some others failed to grab the attension of the franchises during auction of Indina Premier League 2017.