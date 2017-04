ಟ್ವಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ #ViratKohli ಬಳಸಿ, ಏನಾಗುವುದೋ ನೋಡಿ!

ಹೈದರಾಬಾದ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 05: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕೂಡಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ(ಏಪ್ರಿಲ್ 05) ದಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನಿಮೇಷನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.



ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿದರೆ ಆ ಆಟಗಾರರ emojis ತಾನಾಗೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.(i.e. #ViratKohli for Virat Kohli)

ಇದೇ ರೀತಿ ಐಪಿಎಲ್ 2017 ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ emojis ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.



FAN ALERT: A first for #Cricket. Special @Twitter emojis for #IPL's biggest superstars. Go on, Tweet to unlock your favourite player's emoji pic.twitter.com/HUbz9hQbYZ