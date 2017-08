ಗ್ರೇಟ್ ಖಲಿ ಜತೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗ್ಗರು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಕೊಲಂಬೋ, ಆಗಸ್ಟ್ 07: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಾಗ WWE ಕುಸ್ತಿಪಟು ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಲಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದೊಂಡು ಟ್ವಿಟ್ಟರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

It was Great to meet The Great Khali, what a guy! 💪🤼 pic.twitter.com/FoUhHMWFcX — Virat Kohli (@imVkohli) August 6, 2017

ಖಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

What a difference in terms of size....he is indeed huge. But a very down to earth person. — Felix Jose (@felixjose1982) August 6, 2017

ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಗೆ "It was Great to meet The Great Khali, what a guy! ಎಂದು ಖಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

You r looking tiny in front of him 😄❤ — Saumya 👒 (@CineCaffeine) August 6, 2017

ಕೊಹ್ಲಿ-ಖಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನೀವು ಖಲಿ ಮುಂದೆ ಮರಿ ಥರಾ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

You need a fast bowler of his height — Arup Samantaray (@arupsam) August 6, 2017

ಖಲಿ ದೈತ್ಯನಾದರೂ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೊಪೋಸಲ್‏ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ - ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ !