ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಣಜಿ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 11:46 [IST]

English summary

Karun Nair will have very little time to celebrate his Test triple century as he heads to play for Karnataka in the Ranji Trophy quarter-final against Tamil Nadu from Friday (December 23).