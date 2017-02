ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು, 'ದುರಂತ' ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್!

ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಬರೆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 303ರನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಬೇಡದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

India cricketer Karun Nair earned the dubious distinction of being only the second fit batsman in the history of Test cricket to be dropped from the playing XI after scoring a triple hundred in his previous Test match.