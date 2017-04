ಏ. 13ಕ್ಕೆ 'ಸಚಿನ್ ಎ ಬಿಲಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

22 ಅಡಿಯ ಕ್ರೀಸ್ ನಾಚೆಗಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ನೋಡಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

Come experience my journey on and off the 22 yards. #SachinTrailer releases tomorrow at 7 PM. pic.twitter.com/GwjqfwmxYO

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 19:26 [IST]

English summary

Indian batting legend Sachin Tendulkar has confirmed that the trailer of his movie 'Sachin A Billion Dreams' will be launched on April 13. The master blaster confirmed the news via his official twitter account which is followed by 15.4 million people.