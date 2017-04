ಏ. 25ರಂದು ಆರ್ ಸಿಬಿ vs ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಂದ್ಯ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ?

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 25) ರಂದು ಆರ್ ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ ಎಚ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು?

English summary

The Bengaluru Traffic police have imposed certain traffic restrictions including banning of parking, diversion of routes in view of the Indian Premier League (IPL)2017 T-20 day-and-night cricket match between Royal Challengers Bangalore (RCB) and Sunrisers Hyderabad(SRH) on April 25 at M Chinnaswamy stadium, Bengauru.