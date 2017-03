ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ: ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಟಾಪ್ 5 ಬೌಲರ್ಸ್

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಗಾರರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 5 ಬೌಲರ್ಸ್ ವಿವರ ಮುಂದಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 23:28 [IST]

English summary

Ravindra Jadeja pipped his spin twin Ravichandran Ashwin to grab the pole position in the latest ranking for ICC Test bowlers.