ಟಾಪ್ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್: ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಪೂಜಾರ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 21:33 [IST]

English summary

India middle-order batsman Cheteshwar Pujara on Tuesday (March 21) reached a career-high second rank in the latest ICC rankings for Test batsmen.