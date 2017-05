ಐಪಿಎಲ್ : ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಟಾಪ್ 10 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್

ಐಪಿಎಲ್ 10ರ 50 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಪ್ಲೇ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ

English summary

The Indian Premier League (IPL) 2017 has reached its business end 4 out of teams have been eliminated from the tournament.