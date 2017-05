ಐಪಿಎಲ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ!

ಐಪಿಎಲ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ತಂಡದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಗೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 16:46 [IST]

The 10th edition of Indian Premier League (IPL) has reached its business end as only three matches are left in the IPL 2017.