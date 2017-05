ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ 'ಅಜ್ಜಿ' ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆ ಓವರ್ ವೇಳೆ ಟಿವಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Certified Mumbai Indians fan and Mrs. Nita Ambani’s mother, Purnimaben Dalal did all she could to bring the IPL trophy home. #ThankYouNani pic.twitter.com/SIlxdMDOaL

@BuzzFeedIndia That is Mrs. Ambani's mother. Popularly referred to as "nani". The lucky charm.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 13:52 [IST]

English summary

Fans amazed to see an elderly woman sitting among sea of Mumbai Indians' supporters and praying for her favourite team's victory in the IPL 2017 final against Rising Pune Supergiant on Sunday (May 21).