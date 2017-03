ಕೋಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್

ಕೋಹ್ಲಿ ಕುರಿತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಬಿಸಿಸಿ ಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former BCCI President Anurag Thakur on Thursday (March 23) lashed out at Cricket Australia officials for targetting Virat Kohli over the DRS controversy in the ongoing Test series, terming their conduct "disgraceful" and "arrogant".