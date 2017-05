ಸಚಿನ್, ಸಚಿನ್ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?

ಸಚಿನ್, ಸಚಿನ್ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಚಿನ್ ಅವರ ಪಾಲಿನ ದೇವರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 15:57 [IST]

English summary

'Sachin-Sachin' chant has become popular across the globe, but cricket icon Sachin Tendulkar today revealed that it was his mother who actually started it.