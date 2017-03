ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುವುದೊಳಿತು: ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ

ಭಾರತ- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಾದರೆ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former India captain Sourav Ganguly on Tuesday (March 7) opined that if pitches behave the way they have been doing in the first 2 Tests between India and Australia, the side that wins the toss will go on to win the five-day affair.