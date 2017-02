ಅಂಧರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಕಿವೀಸ್ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ ಭಾರತ

ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಐಐಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಧರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Continuing their dominance in the ongoing T20 cricket World Cup for the Blind, defending champions India registered their seventh win of the tournament by defeating New Zealand by nine wickets at the KIIT Stadium here on Tuesday (February 7).