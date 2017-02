ಅಂಧರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ : ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ

2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಂಧರ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ.

Story first published: Sunday, February 5, 2017, 10:18 [IST]

English summary

Ahmedabad: India continued their winning streak by defeating Sri Lanka by nine wickets in the T20 World Cup for Blind at Sardar Vallabhbhai Patel Stadium here today, February 4.