ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಈಗ ಮೂರು ಟಿ20 ತಂಡಗಳ ಒಡೆಯ!

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 20:ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಕಣ್ಣು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಅವರು ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ತಂಡದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರುವ ಜಿಎಂಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.



ಶಾರುಖ್ ಒಡೆತನದ ತಂಡವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೆಪಿ ಡುಮಿನಿ ಅವರು ಮುನ್ನೆಡೆಸಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ್ಡೆು ಯಲಿದೆ.

Spl day in the journey of #KnightRiders . From @KKRiders 2 @TKRiders 2 @T20GL_ #CapeTownKnightRiders . @iamsrk sums it up best. Thnx sir! pic.twitter.com/XqTiKYWfnI

ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ(ಜೂನ್ 19)ದಂದು ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೆಸರು-ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಎಂಡು ಸಿಇಒ ಹರೂನ್ ಲೋರ್ಗಾಟ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

Excited to be the marquee player for the Cape Town Franchise in the @T20GL_ later this year. Great owners in @iamsrk & @VenkyMysore #CTKR pic.twitter.com/I4GHCvRMvq