ಟಿ20 : ಉತ್ತರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ

ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Veteran off-spinner Harbhajan Singh will lead a star-studded North Zone side for the Syed Mushtaq Ali inter-zonal T20 cricket tournament, slated to start in Mumbai from February 12.