ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಸಮಗೊಳಿಸಿದ ಯೂನಿಸ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಯೂನಿಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ (ಜನವರಿ 05) ದಂದು 34ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಸಮಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Veteran Pakistan cricketer Younis Khan on Thursday (Jan 5) slammed career's 34th Test century in the third Test match against Australia at the Sydney Cricket Ground.