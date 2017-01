ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಾರ್ನರ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

David Warner 5th batsman, 4th Aussie to make a 100 before lunch on opening day of a Test match Trumper Macartney Bradman Majid Khan #AusvPak

Australia batsman David Warner on Tuesday (Jan 3) stormed his way into record books after slamming a whirlwind Test century before lunch on the opening day of third Test against Pakistan here.