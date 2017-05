ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಣಿಸಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್

ಆರಂಭಿಕ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರ 91 ರನ್ ಗಳ ಜತೆಯಾಟದಿಂದಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 8, 2017, 23:56 [IST]

English summary

Sunrisers Hyderabad defeats Mumbai Indians by 7 wickets in an IPL match on May 8, 2017.