ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ವಜಾ

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಸಿಐ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:44 [IST]

English summary

The Supreme Court on Monday(January 02) directed Anurag Thakur and Ajay Shirke to immediately cease and desist from BCCI work. The court also said that it would appoint a panel of eminent persons to govern the BCCI.