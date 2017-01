ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕ ಮುಂದೂಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಬುಧವಾರ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ; ಈ ಹಿಂದೆ ಲೋಧಾ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

English summary

The Supreme Court has held back an order to name the interim committee to oversee the daily operations of the Board of Control for Cricket in India. The apex court also allowed the BCCI and Center to suggest names for the committee.