ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಗವಾಸ್ಕರ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾಕೆ?

ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿರುವ ಆರ್ ಸಿಬಿಯನ್ನು ಗವಾಸ್ಕರ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 14:30 [IST]

English summary

Former cricketer Sunil Gavaskar lashes out at RCB batsmen and captain Virat Kohli for their uttar failure in ongoing IPL.