ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಕೊನೆಯಾಸೆ ತೀರಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸ್ಟೀವ್ ವಾ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಪುರಾತನ ನಗರಿ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನ ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಾ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ, ಆತನ ಕೊನೆಯಾಸೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Cricket leged Steve Waugh visited Varanasi to scatter the ashes of a Sydney-based shoe-shiner who didn't have a family and wanted his ashes to be scattered in the holy Ganges river.