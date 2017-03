ಡಿಆರ್ ಎಸ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್

ಇದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಡಿಆರ್ ಎಸ್ ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರೀತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

English summary

Australia captain Steve Smith on Tuesday (March 28) apologised for letting his "emotions slip" during the aggressively-contested but lost Test series against India, saying that he was in his "own bubble" at times.