ದಾದಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರಿಗರ ಶುಭಾಶಯ

ಕೋಲ್ಕತಾ, ಜುಲೈ 8: ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ದಾದಾ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಜುಲೈ 8ರಂದು ತಮ್ಮ 45ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಷಯದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್, ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮುಂತಾದವರು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Movie on Sachin Tendulkar showed the rise of Sachin. Movie on Saurav Ganguly will show rise and rise of India. #HappyBirthdayDada — Virender Sehwag (@VirenderSehweg) July 8, 2017

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಷಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#HappyBirthdayDada ,the man who brought about a great transition in Indian cricket. Forever a legend @SGanguly99 ! May you have a grt life. pic.twitter.com/nfeaCKfIrT — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 8, 2017

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

Many many happy returns of the day dada! Hope you continue to show direction to #bengal cricket as always! @SGanguly99 #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/hpptfaw10L — Pragyan Ojha (@pragyanojha) July 7, 2017

ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ, ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೌರವ್, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರು.

#HappyBirthdayDada. The Most Aggressive Captain Ever.



RT If You Still Remember These Precious Moments.#SouravGanguly pic.twitter.com/wYWw6e4Xax — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) July 7, 2017

ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದ ಶುಭಾಷಯಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ....