ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ XI ಗೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಾಯಕ

ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಲೆವನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

With the ICC Champions Trophy 2017 set to begin in England next month, the "Greatest XI" in the history of the tournament has been revealed.Sourav Ganguly named captain of Champions Trophy's 'Greatest XI'