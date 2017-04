ಐಪಿಎಲ್: ಸೊಹೈಲ್ ನಿಂದ ಭುವಿವರೆಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಎಂಬ ಮನರಂಜನಾಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಈಗ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 11:35 [IST]

Cricket is often called a batsman's game. The batsmen dominate the sport and most of the rules have been tweaked over the years to benefit them.Here are the Purple Cap winners in 9 seasons (2008-2016)