ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಲು ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಕಾರಣವೇ?

ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ. ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 75 ರನ್ ಗಳ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ರೇಂಜ್ ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 17:10 [IST]

English summary

Facebook, Twitter users celebrating Indi's victory against Aussies today at M Chinnaswamy Stadum. Here are the Social Media reaction to India beat Australia by 75 runs Bengaluru