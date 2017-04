ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿದಾ!

'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು' ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್‌ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಚಿನ್‌ ಅವರು ಹಾಡೊಂದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 21:25 [IST]

English summary

India's cricketing legend Sachin Tendulkar entertained the fans with his batting exploits on the cricket pitch but the 'Master Blaster' has come up with a wonderful surprise for his millions of fans in his birthday month.