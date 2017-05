ಶೆಲ್ಡನ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಗೂ ಮುನ್ನ 6 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಹಿಂಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ರು!

ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಶೆಲ್ಡನ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕ್ಸನ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಹೀಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ರು.

Read in English: Full list of hit-wickets in IPL

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 1:30 [IST]