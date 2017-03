ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಆಸೀಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಛೀಮಾರಿ!

ಬಾರ್ಡರ್ -ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ನಡವಳಿಕೆ, ಹಾವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆ ಸಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 6:40 [IST]

English summary

India skipper Virat Kohli's aggressive attitude against Australia in the ongoing Border-Gavaskar Trophy isn't going down well in the Australian media.