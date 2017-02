21 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಅಫ್ರಿದಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶಾಹೀದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸೋಮವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 20) ದಂದು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Legendary Pakistan all-rounder Shahid Afridi today (February 20) announced his retirement from international cricket, ending an illustrious and sometimes controversial 21-year career.