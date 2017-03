ಈ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು, ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ವಿಸ್ಕೃತ ವರದಿ ಸಿಗಲಿವೆ.

Welcome to the start of my Digital Innings! Download 100MB Now @AppStore #AppStore #100MB #digitalinnings https://t.co/jIoKVw6rUp pic.twitter.com/MUkjmTcCt7

English summary

Cricket legend Sachin Tendulkar on Thursday unveiled his latest endeavor 100MB, a mobile phone app being touted as the definitive one-stop destination for all things related to the Indian icon.ತಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಸಚಿನ್.