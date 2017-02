12 ಕೋಟಿ ರು. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಸೇರಿದ ಟಿಮಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಯಾರು?

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವೇಗಿಯೊಬ್ಬನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊರಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ ಸಿಬಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತು ಮಣೆಹಾಕಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, February 20, 2017, 12:39 [IST]

English summary

RCB have England seemer Tymal Mills at Rs 12 crore. In thick competition of bidding KKR pull out. RCB have Mills at Rs 12 crore.