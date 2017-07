'ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್' ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಗೆ WWE ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್

ಮುಂಬೈ, ಜುಲೈ 14: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ

WWE ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ(ಸಿಒಒ)ಯಾಗಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹೆಚ್ ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.



Paltan, doesn't the WWE Championship belt look amazing with Mumbai Indians on it? 🙌🏻 #CricketMeriJaan pic.twitter.com/mZo8ka3URU

ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ WWEನ ವಿಶೇಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.



😲 This is unreal, to be holding this championship belt from the champion himself. Lot of fond memories. Thank you @TripleH & @WWE @mipaltan pic.twitter.com/AMONfJn7tB