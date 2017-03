ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೂ ಬರಲಿದೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮ

ಈಗಾಗಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿಈ ನಿಯಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ನಿಯಮವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

English summary

Marylebone Cricket Club, an authority over the rules and regulations has approved legislation on Tuesday to allow sendings-off by showing a red card like that in soccer.